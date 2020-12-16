"Мілевський – компанійський хлопець. Він відомий в українському футболі. Я впевнений, що молоді можуть повчитися у Артема.

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Розцінювати його як футболіста буде неправильно з мого боку. Цим повинні займатися тренерський штаб і керівництво. Ясно, що там дивляться не так на ігрові якості, як на його досвід і впізнаваність. Це рейтинг для клубу.

Якщо переглянути матчі в Бресті, то варто відзначити, що Мілевський ще досить добре виглядає. Я впевнений, що якщо він прийде в нашу команду, то зможе нам допомогти на футбольному полі", – наводить слова Федорчука телеканал Футбол.

Нагадаємо, Мілевський перебуває у статусі вільного агента. Рух завершив першу частину УПЛ на 12 сходинці турнірної таблиці.

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