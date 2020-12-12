"Я розглядаю пропозиції в Україні, але їх не може бути багато. Мені не 20, 25 років. Всі чудово розуміють, що мені 36. Є бажання закінчити в Україні.

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Ми з Панковим вже 100 років це обговорювали. Якщо буде оху**ний варіант в іншому місці, то можна закінчити в іншому. Але якщо хтось захоче, і в нас зійдуться всі бажання, моменти, то... Я тут виріс, як футболіст. Авжеж, я хочу завершити тут, але за копійки грати не буду", – заявив Мілевський у інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, нещодавно досвідчений форвард став вільним агентом після завершення контракту з Динамо Брест.

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