"Здали нас з "кентом". Перед цим прибили Ужгород, прилетіли до Києва. Було 4-5 днів вихідних перед фіналом Кубка. Вийшло так, що загуляли, але несильно.

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"Мусора" заклали... гаразд, поліцейські, зараз вони поліцейські. Вони нас зупинили близько 12 години ночі. Ми домовилися. Тоді було 200 доларів з однієї машини. Ми закрили касу, кажу до Алієва: "Погнали додому, кубок через 4 дні, треба готуватися".

Поліцейські зранку здали Суркісу нас. Не знаю, гроші забрали, а потім ще й подзвонили. На базі в кімнаті телефон, мені він рідко дзвонить. Тут дзвінок, Оксана з рецепції каже: "Артеме, тут Ігор Михайлович дзвонить. З'єднувати чи ти спиш?". З'єднують, і тут понеслося: "Пі***аc, я вас на**й в ліс вивезу. Де цей твій майстер, не піднімає, я йому теж дзвоню, б***ь. Штраф, "бабки" мені в кишеню". І так далі.

Приїжджаємо на матч. А Сьомін, схоже, до кінця не знав цього, він Алієва ставить до складу. Минуло вже чотири дні, це ж не на наступний день. Я на заміні, Саша в старті. Харків, повний стадіон. 0:1. А Суркіс зайшов перед матчем, сказав, що якщо не виграємо, то Мілевському і Алієву штраф по 50 тисяч. Я сиджу, кажу: "Санич (Алієв – прим.), забий, будь ласка". Перший тайм – 0:1, Гладкий забив ніби. Починається другий тайм – 0:2. Та все, 50 тисяч горять.

Я вже розминаюся, думаю, що треба чимось допомогти, рятувати. Але 0:2 вже не врятуєш, там ще й така банда була у Шахтаря. А потім мене Сьомін кличе, каже: "Міняй, б***ь, свого друга".

Завершився матч, заходимо в роздягальню, сидимо з ним поруч. Суркіс залітає, каже, що з нас по 50 тисяч. Сьомін злий, говорить, що ми закінчили, грати більше не будемо. Ось поліцейські які..." – сказав Мілевський в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

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