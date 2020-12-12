"Я рассматриваю предложения в Украине, но их не может быть много. Мне не 20, 25 лет. Все прекрасно понимают, что мне 36. Есть желание закончить в Украине.

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Мы с Панковым уже 100 лет это обсуждали. Если будет оху**ный вариант в другом месте, то можно закончить в другом. Но если кто-то захочет, и у нас сойдутся все желания, моменты, то... Я здесь вырос, как футболист. Конечно, я хочу завершить здесь, но за копейки играть не буду", – заявил Милевский в интервью SportArenaTV.

Напомним, недавно опытный форвард стал свободным агентом после завершения контракта с Динамо Брест.

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