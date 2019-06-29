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Кополовець поділився амбітними планами Миная

29 червня 22:40 394 Читать на русском
Кополовець поділився амбітними планами Миная
Михайло Кополовець / Фото із соцмереж

Спортивний директор закарпатців Михайло Кополовець розповів про перспективи команди на найближчі роки.

"Всі ставлять завдання. Всі готові потрапити в Прем’єр-лігу. Звичайно, ми хочемо туди потрапити. Але розуміємо, що це зовсім інший рівень, інша фінансова база. Подивіться, скільки зараз команд, які хочуть цього: Інгулець, Волинь, Рух, Арсенал, Металіст. Ми не будемо багато говорити, а намагатимемося грати.

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Це для нас щось нове. Наші футболісти ще кілька років тому грали в чемпіонаті області. Про яку Прем’єр-лігу ми зараз можемо говорити? Чи ми готові? Звичайно, ми хочемо туди.

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Нам треба підсилюватися, бо з одними закарпатськими футболістами ми туди не вийдемо. Нам потрібні футболісти з інших регіонів. Будемо намагатися виглядати гідно", – сказав Кополовець в інтерв'ю FootballHub.

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Михайло Кополовець Михайло Кополовець Перша ліга Минай Минай
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