Кополовець поділився амбітними планами Миная

Спортивний директор закарпатців Михайло Кополовець розповів про перспективи команди на найближчі роки.

"Всі ставлять завдання. Всі готові потрапити в Прем’єр-лігу. Звичайно, ми хочемо туди потрапити. Але розуміємо, що це зовсім інший рівень, інша фінансова база. Подивіться, скільки зараз команд, які хочуть цього: Інгулець, Волинь, Рух, Арсенал, Металіст. Ми не будемо багато говорити, а намагатимемося грати.

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Це для нас щось нове. Наші футболісти ще кілька років тому грали в чемпіонаті області. Про яку Прем’єр-лігу ми зараз можемо говорити? Чи ми готові? Звичайно, ми хочемо туди.

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Нам треба підсилюватися, бо з одними закарпатськими футболістами ми туди не вийдемо. Нам потрібні футболісти з інших регіонів. Будемо намагатися виглядати гідно", – сказав Кополовець в інтерв'ю FootballHub.