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Яремчук розповів, що Мілевський може дати збірній України

21:29 999 Читать на русском
Яремчук розповів, що Мілевський може дати збірній України
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Нападник збірної України Роман Яремчук розповів, якими своїми ігровими якостями форвард Динамо Брест Артем Мілевський міг би допомогти команді Андрія Шевченка.

"Що Мілевський може дати збірній України? Думаю, креатив. Притримати м'яч, зачепитися. Він чудово це робить", – сказав Яремчук Youtube-каналу Триндець.

Мілевський висловив захоплення грою збірної України

Зазначимо, що востаннє Мілевський з'являвся на полі у футболці збірної України у жовтні 2012-го року – він вийшов на заміну у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2014-го року проти Молдови (0:0). Всього в активі 34-річного форварда 50 матчів за національну команду, у яких він забив 8 голів.

Нагадаємо, наразі Мілевський виступає за Динамо Брест, з яким лідирує в чемпіонаті Білорусі. В поточному сезоні Мілевський забив 4 голи у 25 матчах.

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Роман Яремчук Роман Яремчук Артем Мілевський Артем Мілевський Збірна України
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