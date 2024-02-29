Мілевський у своєму інтерв'ю доволі різко розкритикував Алієва за те, що він розповів про боротьбу Артема з алкоголізмом. Після цього Олександр заявив, що припиняє спілкуватися зі своїм другом.

"Мілевський для мене більше не існує": Алієв – про публічну критику колишнього друга

"Трішки бачив шматочок… Саша… Повний треш. Побачив моє інтерв’ю. Я лише сказав, що не треба "виносити сміття з хати". І все. Не п*******м, ні х******м, б***ь, нікого не обзивав. Я навіть розмовляти не вмію, б***ь, як цей хабаровський майстер.

Тож у мене немає слів, б***ь. Вкотре переконуюся, що це, б***ь… просто сміх, ї*****я н***й. Нехай подивиться моє інтерв'ю", – сказав Мілевський у своєму каналі в телеграм.

Невічно молоді і вічно п'яні – легенди, яких переміг алкоголь