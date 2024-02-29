Милевский в своем интервью довольно резко раскритиковал Алиева за то, что он рассказал о борьбе Артема с алкоголизмом. После этого Александр заявил, что прекращает общаться со своим другом.

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"Немножко видел кусочек... Саша... Полный трэш. Увидел мое интервью. Я лишь сказал, что не надо "выносить сор из избы". И всё. Не п*******м, ни х******м, б***ь, никого не обзывал. Я даже разговаривать не умею, б***ь, как этот хабаровский мастер.

Так что у меня нет слов, б***ь. В который раз убеждаюсь, что это, б***ь... просто смех, н***й. Пусть посмотрит мое интервью", – сказал Милевский в своем канале в телеграм.

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