Милевский – Алиеву, который вычеркнул его из своей жизни: "Даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер"
Бывшие друзья Артем Милевский и Александр Алиев продолжают публично обмениваться не самыми приятными репликами.
Милевский в своем интервью довольно резко раскритиковал Алиева за то, что он рассказал о борьбе Артема с алкоголизмом. После этого Александр заявил, что прекращает общаться со своим другом.
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"Немножко видел кусочек... Саша... Полный трэш. Увидел мое интервью. Я лишь сказал, что не надо "выносить сор из избы". И всё. Не п*******м, ни х******м, б***ь, никого не обзывал. Я даже разговаривать не умею, б***ь, как этот хабаровский мастер.
Так что у меня нет слов, б***ь. В который раз убеждаюсь, что это, б***ь... просто смех, н***й. Пусть посмотрит мое интервью", – сказал Милевский в своем канале в телеграм.
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