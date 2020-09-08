Одразу два таланти Динамо були запропоновані італійському гранду.

В офісі Мілана були помічені футбольні агенти Стефано Антонеллі і Фабіо Парізі, повідомляє MilanNews.it.

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За інформацією джерела, функцонери запропонували "россонері" послуги двох футболістів Динамо – захисника Динамо Віталія Миколенка та нападника Владислава Супрягу. Для агентів організували зустріч з керівництвом італійського клубу.

Нагадаємо, 21-річний Миколенко вже не вперше потрапляє на радари Мілана. За чутками, Супряга є однією з пріоритетних цілей Болоньї, минулий сезон форвард провів у СК Дінпро-1 наи правах оренди.

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