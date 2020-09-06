Болонья все ще сподівається переманити 20-річного форварда. Представники італійського клубу контактували з Супрягою, який дав попередню згоду на перехід. А от до домовленості з Динамо, як і раніше, дуже далеко, інформує Corriere dello Sport.

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Раніше повідомлялося, що Болонья готова викласти за форварда максимум 10 млн євро, тоді як київський клуб хоче більше. Саме це є головною перепоною трансферу, адже Мірча Луческу не проти відпустити Супрягу, переконують італійські медіа. Втім, "россоблу" планують продовжити перемовини з керівництвом Динамо.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Супряга виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів. У поточній кампанії в активі форварда 1 гол за Динамо.

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