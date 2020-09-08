Сразу два таланта Динамо были предложены итальянскому гранду.

В офисе Милана были замечены футбольные агенты Стефано Антонелли и Фабио Паризи, сообщает MilanNews.it.

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По информации источника, функцонеры предложили "россонери" услуги двух футболистов Динамо – защитника Динамо Виталия Миколенко и нападающего Владислава Супрягу. Для агентов организовали встречу с руководством итальянского клуба.

Напомним, 21-летний Миколенко уже не впервые попадает на радары Милана. По слухам, Супряга является одной из приоритетных целей Болоньи, прошлый сезон форвард провел в СК Динпро-1 наи правах аренды.

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