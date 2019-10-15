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Мілан знайшов підсилення у складі грандів АПЛ

22:08 351 Читать на русском
Мілан знайшов підсилення у складі грандів АПЛ
Бобан і Мальдіні / ANSA

Італійський Мілан почав готувати трансферну кампанію на зимове вікно переходів. "Россонері" поклали око на гравців, які належать лондонським клубам – Челсі та Арсеналу.

Оборонець Баба Рахман, який на правах оренди з Челсі грає за Мальорку, може взимку опинитися в Мілані, стверджує GHANAsoccernet.

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За інформацією видання, директори Мілана Паоло Мальдіні та Звонімір Бобан уже мали зустріч із агентом ганця. Перемовини просуваються успішно. Крім того, цей посередник також представляє інтереси Мохамеда Елнені. Хавбек належить Арсеналу, але грає за Бешикташ у сезоні 2019/20. Єгиптянин теж може опинитися на Сан-Сіро. Його трансфер коштуватиме міланцям 15 млн євро.

До слова, минулого тижня Мілан провів зміну на тренерському містку команди. Замість Марко Джампаоло з "россонері" працюватиме Стефано Піолі.

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