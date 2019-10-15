Милан нашел усиление в составе грандов АПЛ

Итальянский Милан начал готовить трансферную кампанию в зимнее окно переходов. "Россонери" положили глаз на игроков, которые принадлежат лондонским клубам – Челси и Арсеналу.

Защитник Баба Рахман, который на правах аренды из Челси играет за Мальорку, может зимой оказаться в Милане, утверждает GHANAsoccernet.

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По информации издания, директора Милана Паоло Мальдини и Звонимир Бобан уже встретились с агентом ганца. Переговоры продвигаются успешно. Кроме того, этот же посредник представляет интересы Мохамеда Элнени. Хавбек принадлежит Арсеналу, но играет за Бешикташ в сезоне 2019/20. Египтянин тоже может оказаться на Сан-Сиро. Его трансфер обойдется миланцам в 15 млн евро.

К слову, на прошлой неделе Милан провел смену на тренерском мостике команды. Вместо Марко Джампаоло с "россонери" будет работать Стефано Пиола.

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