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Милан нашел усиление в составе грандов АПЛ

22:08 103 Читати українською
Милан нашел усиление в составе грандов АПЛ
Бобан и Мальдини / ANSA

Итальянский Милан начал готовить трансферную кампанию в зимнее окно переходов. "Россонери" положили глаз на игроков, которые принадлежат лондонским клубам – Челси и Арсеналу.

Защитник Баба Рахман, который на правах аренды из Челси играет за Мальорку, может зимой оказаться в Милане, утверждает GHANAsoccernet.

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По информации издания, директора Милана Паоло Мальдини и Звонимир Бобан уже встретились с агентом ганца. Переговоры продвигаются успешно. Кроме того, этот же посредник представляет интересы Мохамеда Элнени. Хавбек принадлежит Арсеналу, но играет за Бешикташ в сезоне 2019/20. Египтянин тоже может оказаться на Сан-Сиро. Его трансфер обойдется миланцам в 15 млн евро.

К слову, на прошлой неделе Милан провел смену на тренерском мостике команды. Вместо Марко Джампаоло с "россонери" будет работать Стефано Пиола.

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