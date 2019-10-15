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ПСЖ може переманити Пакета

19:11 172 Читать на русском
ПСЖ може переманити Пакета
Лукас Пакета / LaPresse

Півзахисник італійського Мілана Лукас Пакета зацікавив французький Парі Сен-Жермен. Перехід може відбутися вже в січні.

Атакувальний хавбек може перебратися на Парк де Пренс у зимове трансферне вікно, повідомляє Sky Sport Italia.

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Спортивний директор парижан Леонардо прагне підписати співвітчизника. Пакета розчарований відсутністю ігрової практики, тому може розглянути варіант із переходом до ПСЖ. До слова, саме Леонардо організував трансфер півзахисника в Мілан із Фламенго минулої зими за 35 млн євро.

У сезоні 2019/20 Лукас Пакета зіграв 5 матчів у Серії А, але жодного разу не провів на полі всі 90 хвилин. В активі 22-річного бразильця 1 результативна передача.

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