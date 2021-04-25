Зірка "россонері" влітку стане вільним агентом і буде обирати собі інший клуб, стверджує журналіст Sport1 Патрік Бергер.

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Мілан вже підшукав заміну своєму вихованцю. Італійський гранд узгодив перехід Майка Меньяна з Лілля. Сума трансферу складе близько 15 млн євро, на француза також претендувала Борусія Д. Натомість Доннарумму вже пов'язують з Ювентусом.

Додамо, що Джіджі перебуває у структурі Мілана з 2013 року. Наразі в його активі 245 матчів за "россонері", з яких 83 були "сухими".

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