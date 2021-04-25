"Трансфер Миколенка? Ніколи не розмовляв про це з Міланом. Коли вони запитали мене про цікавого футболіста з України, я назвав його ім'я.

Відомий скаут виділив найзатребуваніших українських футболістів з УПЛ в Європі

Він – молодий гравець, який може послужити "россонері", але йому потрібно дати час для зростання", – наводить слова Тассотті Calciomercato з посиланням на інтерв'ю Tuttosport.

Зазначимо, що Миколенка постійно сватають до європейських грандів, а найбільший інтерес до оборонця проявляють з Італії.

"Ruslan is on fire": Маліновський голами у ворота топів підкорює італійські ЗМІ, "блідий дублер" – найкращий в Аталанті