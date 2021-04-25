Тассотті порадив Мілану звернути увагу на Миколенка
Асистент головного тренера збірної України Мауро Тассотті поділився думками щодо захисника київського Динамо Віталія Миколенка.
"Трансфер Миколенка? Ніколи не розмовляв про це з Міланом. Коли вони запитали мене про цікавого футболіста з України, я назвав його ім'я.
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Він – молодий гравець, який може послужити "россонері", але йому потрібно дати час для зростання", – наводить слова Тассотті Calciomercato з посиланням на інтерв'ю Tuttosport.
Зазначимо, що Миколенка постійно сватають до європейських грандів, а найбільший інтерес до оборонця проявляють з Італії.
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