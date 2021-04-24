Туринці почали заглядатися на голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумму, повідомляє Corriere dello Sport.

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"Россонері" запропонували своїй зірці 8 млн євро річної зарплатні, однак агент воротаря Міно Райола жадає більшу суму. Наразі ситуація не прогресує, і Ювентус може "спокусити" 22-річного Джіджі. "Б'янконері" готові дати воротарю 10 млн євро на рік, а Райолі – щедрі комісійні.

Додамо, що Доннарумма провів 42 матчі у поточному сезоні, пропустив 51 гол та 10 разів зберігав ворота "сухими". Потенційною заміною для Мілана вважається голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін.

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