Звезда "россонери" летом станет свободным агентом и будет выбирать себе другой клуб, утверждает журналист Sport1 Патрик Бергер.

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Милан уже подыскал замену своему воспитаннику. Итальянский гранд согласовал переход Майка Меньяна из Лилля. Сумма трансфера составит около 15 млн евро, на француза также претендовала Боруссия Д. А вот Доннарумму уже связывают с Ювентусом.

Добавим, что Джиджи находится в структуре Милана с 2013 года. Сейчас в его активе 245 матчей за "россонери", из которых 83 были "сухими".

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