Мілан згадав слаломні проходи Шевченка, Зеєдорфа та Кака – ностальгійне відео від "россонері"

Кака, Зеєдорф, Шевченко та Кафу / фото з відкритих джерел

Італійський клуб поділився відео з ефектними голами легендарних гравців.

"Россонері" в офіційному твіттері клубу відзначили 5 найкращих слаломних проходів своїх гравців, які завершилися голом. До списку потрапили ефектні взяття воріт Андрія Шевченка, Кларенса Зеєдорфа, Кака, Алешандре Пато та Джакомо Бонавентури.

Мілан готується продати тріо виконавців через фінансові проблеми

Нагадаємо, що наразі Мілан посідає 10 місце в поточному розіграші Серії А. Свій останній на сьогодні титул, Суперкубок Італії, "россонері" здобули у сезоні 2016/17.

"Вони збираються осоромити ще одного культового гравця": Шевченко може очолити Мілан – як реагують фанати