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Мілан згадав слаломні проходи Шевченка, Зеєдорфа та Кака – ностальгійне відео від "россонері"

13:14 406 Читать на русском
Мілан згадав слаломні проходи Шевченка, Зеєдорфа та Кака – ностальгійне відео від "россонері"
Кака, Зеєдорф, Шевченко та Кафу / фото з відкритих джерел

Італійський клуб поділився відео з ефектними голами легендарних гравців.

"Россонері" в офіційному твіттері клубу відзначили 5 найкращих слаломних проходів своїх гравців, які завершилися голом. До списку потрапили ефектні взяття воріт Андрія Шевченка, Кларенса Зеєдорфа, Кака, Алешандре Пато та Джакомо Бонавентури.

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Нагадаємо, що наразі Мілан посідає 10 місце в поточному розіграші Серії А. Свій останній на сьогодні титул, Суперкубок Італії, "россонері" здобули у сезоні 2016/17.

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