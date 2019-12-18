Мілан готується продати тріо виконавців через фінансові проблеми

Італійський Мілан розглядає варіант із продажем відразу трьох гравців у зимове трансферне вікно через брак коштів на підсилення команди.

"Россонері" можуть попрощатися з Рікардо Родрігесом, Франком Кессьє та Хесусом Сусо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Швейцарський оборонець Родрігес має найбільші шанси покинути Сан-Сіро, оскільки не є основним виконавцем у сезоні 2019/20. У його активі лише 4 матчі в Серії А. Натомість Кессьє і Сусо грають регулярно, але, як і Мілан загалом, не вражають. Інтерес до першого нібито проявляє Наполі, адже новий керманич "партенопейців" Гаттузо працював із ним. Тим часом на іспанського атакувального хава нібито є попит в АПЛ.

До слова, раніше в списку потенційних трансферів міланців "на вихід" називали також форварда Кшиштофа Пйонтека й навіть голкіпера Джанлуїджі Доннарумму.

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