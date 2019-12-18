toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД АНДРІЙ ЛУНІН ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Мілан готується продати тріо виконавців через фінансові проблеми

19:37 232 Читать на русском
Мілан готується продати тріо виконавців через фінансові проблеми
Мілан готується продати тріо виконавців через фінансові проблеми / LaPresse

Італійський Мілан розглядає варіант із продажем відразу трьох гравців у зимове трансферне вікно через брак коштів на підсилення команди.

"Россонері" можуть попрощатися з Рікардо Родрігесом, Франком Кессьє та Хесусом Сусо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мальдіні розповів, що ускладнює перехід Ібрагімовіча в Мілан

Швейцарський оборонець Родрігес має найбільші шанси покинути Сан-Сіро, оскільки не є основним виконавцем у сезоні 2019/20. У його активі лише 4 матчі в Серії А. Натомість Кессьє і Сусо грають регулярно, але, як і Мілан загалом, не вражають. Інтерес до першого нібито проявляє Наполі, адже новий керманич "партенопейців" Гаттузо працював із ним. Тим часом на іспанського атакувального хава нібито є попит в АПЛ.

До слова, раніше в списку потенційних трансферів міланців "на вихід" називали також форварда Кшиштофа Пйонтека й навіть голкіпера Джанлуїджі Доннарумму.

"Батько і син тримали банер "Рафа зламався": Бенітес – про стосунки із Роналду, епічне фіаско Шеви і російське "западло"

blog_ava
Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
Теги
Італія Франк Кессьє Франк Кессьє Трансфери Мілана Рікардо Родрігес Рікардо Родрігес Хесус Сусо Хесус Сусо Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
0
хв
Барселона
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук