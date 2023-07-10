Нападник Даніель Мальдіні проведе наступний сезон у оренді за Емполі, інформує сайт "россонері". В угоді передбачений повноцінний викуп, але Мілан збереже право зворотнього викупу.

Клуб легенди Мілана понизили до третього дивізіону Італії

Минулий сезон Мальдіні-молодший також проводив у оренді, але за Спецію. Результативність 21-річного форварда була доволі скромною – 3 голи і один асист за 650 хвилин на полі. Разом з нашим Віктором Коваленком довелося терпіти пониження у класі, хоча обоє належать іншим клубам.

Нагадаємо, місяць тому Мілан попрощався з легендарним татом, Паоло Мальдіні, який обіймав посаду директора.

Мальдіні зовсім не унікальні, але конкурент Мілану – лише Реал: найтитулованіші сімейні династії у футболі