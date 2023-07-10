Нападающий Даниэль Мальдини проведет следующий сезон в аренде за Эмполи, сообщает сайт "россонери". В сделке предусмотрен полноценный выкуп, но Милан сохранит право обратного выкупа.

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Прошлый сезон Мальдини-младший также проводил в аренде, но за Специю. Результативность 21-летнего форварда была довольно скромной – 3 гола и один ассист за 650 минут на поле. Вместе с нашим Виктором Коваленко пришлось терпеть понижение в классе, хотя оба принадлежат другим клубам.

Напомним, месяц назад Милан попрощался с легендарным папой, Паоло Мальдини, занимавшим должность директора.

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