Мілан зазнав рекордних фінансових збитків за минулий рік

В Мілана проблеми не лише з рівнем гри, а і з фінансовим становищем.

За минулий рік Мілан зазнав збитків на суму 145,9 млн євро, повідомляє AFP.

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Це рекордні втрати в історії клубу. Повідомляється, що ця фінансова діра буде закрита американським фондом Elliott, який перейшов у володіння клубу в минулому році.

Після 9-ти турів Серії А Мілан перебуває на 12-му місці, маючи в активі 10 очок. Нагадаємо, італійський гранд дискваліфікували з Ліги Європи за порушення правил фінансового фейр-плей.

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