Агент Тайсона розповів, чи зможе взимку відбутися трансфер бразильця у Мілан

Агент півзахисника Шахтаря Тайсона Дієго Дорнеллес розповів, чому влітку не відбувся перехід бразильця в Мілан.

"Мілан справді цікавився Тайсоном влітку. Шахтар не прийняв пропозицію "россонері". "Гірники" вимагали 30 мільйонів євро, прописаних в контракті.

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Наразі ніяких контактів немає. Майбутні переговори залежать від Шахтаря. Тайсон дуже щасливий в у своїй команді, але майбутнє залежить не тільки від нього.

В Шахтарі він є капітаном команди. Сезон складається чудово, все йде правильно. Зрозуміло, що йому імпонує інтерес Мілана, було б гордістю носити футболку такого клубу. Але зараз Тайсон поважає команду, де грає, її уболівальників та керівництво", – цитує Дорнеллеса calciomercato.com.

Додамо, що у нинішньому сезоні 31-річний бразилець провів 13 матчів за Шахтар, відзначившись 6 голами і 6 результативними передачами.

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