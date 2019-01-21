Мілан переміг Дженоа та піднявся у зону Ліги чемпіонів

В рамках 20-го туру італійської Серії А Мілан завдяки голам Фабіо Боріні та Хесуса Сусо здолав Дженоа.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 20-й тур

Дженоа – Мілан – 0:2

Голи: Боріні, 72, Сусо, 83

Перший тайм вийшов досить сухим. Команди займалися позиційною грою, супроводжуючи її значною кількістю єдиноборств. В одному з таких травму отримав захисник Мілана Крістіан Сапата, після чого Дженоа провів серію моментів. Так, з 25 по 32 хвилини Доннарумма зробив три класних сейви, витягнувши м'яч з-під поперечини, із середньої дистанції та після замикання прострілу. Мілан, однак, зумів забрати кінець тайму, зусиллями Пакети потривоживши штангу воріт Раду.

По перерві Мілан заграв активніше, маючи шанси відзначитись на 63-й та 67-й хвилинах – блискучу реакцію після пострілів Боріні та Пакети продемонстрував Раду. Генуезці могли забити на 69-й після того, як Бесса зіграв на добиванні, але з кількох метрів влучити у площину воріт він не зміг. Мілан тут же покарав: на 71-й хвилині атака через правий фланг завершилась передачею Конті в штрафний та замиканням Боріні – 0:1. Велозу отримав можливість зрівняти рахунок на 75-й, але його шалений постріл Доннарумма перевів у поперечину, після чого Мілан забрав м'яч і швидко закрив гру. На 83-й хвилині Кутроне виконав передачу на Сусо, а той, прицілившись, розстріляв дальній кут – 0:2. Перемога.

Таким чином, Мілан набрав 34 очки та піднявся у зону Ліги чемпіонів на четверте місце. Дженоа з 20 заліковими балами залишився на чотирнадцятій позиції.