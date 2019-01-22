Мілан закрив трансфер Пйонтека, – Sky Italia

Мілан узгодив трансфер польського нападника Дженоа Кшиштофа Пйонтека.

Мілан та Дженоа домовились про перехід форварда Кшиштофа Пйонтека, повідомляє Sky Italia.

Ігуаїн найближчим часом прилетить у Лондон для завершення переходу в Челсі

Генуезький клуб одним траншем отримає 35 млн євро за польського голеадора без включення гравців "россонері" в угоду.

Також "грифони" отримають бонуси, які залежать від місця Мілана в турнірній таблиці Серії А за підсумками сезону.

Нагадаємо, аргентинський нападник Гонсало Ігуаїн, який виступав за "россонері" на правах оренди, перейде в лондонський Челсі.

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