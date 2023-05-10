Мілан вмовив Леау продовжити контракт – клубу довелося виплатити гравцеві солідний бонус
Мілан заплатив Рафаелу Леау 2 мільйони євро за право продовжити з ним контракт на покращених умовах.
Лівий вінгер Мілана Рафаел Леау продовжив контракт із "россонері", інформує інсайдер Ніколо Скіра. Згідно з джерелом, щоб схилити гравця до продовження угоди, Мілану довелося виплатити йому 2 мільйони євро у вигляді бонусу.
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Нова угода португальця з Міланом розрахована до літа 2028 року. Заради Рафаела "россонері" порушили клубну політику стелі зарплат і дали Леау оклад у розмірі 7 мільйонів євро на рік.
Нагадаємо, що Хакан Чалханоглу і Франк Кессьє свого часу покинули клуб, оскільки Мілан відмовлявся платити їм більш ніж 6 мільйонів євро на рік.