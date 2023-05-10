Шевченко підтримав Мілан напередодні міланського дербі у півфіналі Ліги чемпіонів
14:43 - Читать на русском
Колишній нападник Мілана Андрій Шевченко висловив свої слова підтримки "россонері" перед важливим матчем.
Шевченко у своєму твіттері пригадав, як свого часу протистояв Інтеру в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, та підтримав свій екс-клуб.
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"Особлива гра, неповторні емоції. Удачі, хлопці", – написав Шевченко у дописі зі світлинами з часів своїх виступів за "россонері".
До слова, вже сьогодні, 10 травня, Мілан зустрінеться з Інтером в першому півфіналі Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 16 травня.
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