Колишній нападник Мілана Андрій Шевченко висловив свої слова підтримки "россонері" перед важливим матчем.

Шевченко у своєму твіттері пригадав, як свого часу протистояв Інтеру в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, та підтримав свій екс-клуб.

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"Особлива гра, неповторні емоції. Удачі, хлопці", – написав Шевченко у дописі зі світлинами з часів своїх виступів за "россонері".

До слова, вже сьогодні, 10 травня, Мілан зустрінеться з Інтером в першому півфіналі Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 16 травня.

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