Для Інтера й Мілана це буде вже третє дербі в рамках плей-офф Ліги чемпіонів. Два попередніх пройшли у часи Шевченка – а тому не дивно, що в обох випадках переможцями були "россонері". "Нарадзуррі" завжди були улюбленою "жертвою" Андрія Миколайовича.

У 2003 році міланці теж боролися за вихід у фінал ЛЧ, причому в обох поєдинках була зафіксована нічия (0:0, 1:1). Все вирішив "виїзний" гол Шеви. Два роки потому команда Карло Анчелотті винесла "змій" у чвертьфіналі – 2:0 у першій зустрічі, 1:0 в іншій. Звісно ж, Шева забив і там, і там.

Щоправда матч-відповідь не дограли, адже на 73-й хвилині фаєр з трибун Інтера потрапив у Діда. "Нерадзуррі" отримали технічну поразку, а світ отримав одне з найкращих фото в історії футболу.

Враховуючи подальше падіння італійіського чемпіонату, важко було уявити, що Інтер і Мілан колись ще поборються за фінал ЛЧ – і вже точно ніхто не очікував на Дербі делла Мадонніна у півфіналі. Навіть у поточному сезоні всі ставили на прохід Бенфіки й Наполі. Перемоги "россонері" та "нерадзуррі" над тодішніми мастодонтами здавались неможливими.

Звісно ж, для міста ця подія стала топ-темою місяця. Навіть громадський транспорт розділився на червоний та синій бік. Круто!

Для нейтральних фанів топ-темою, звісно ж, залишається паралельне протистояння Реала й Манчестер Сіті. Занадто вже слабко на його тлі виглядає нинішня Мадонніна. Що і говорити, коли обидва італійських гранди ризикують завершити сезон поза межами топ-4 в Серії А.

Втім, їхні останні результати пішли вгору. Інтер здобув п'ять перемог поспіль в усіх турнірах, а безпрограшна серія Мілана триває вже дев'ять матчів. Причому команди били складних суперників. "Змії" зняли скальпи з Бенфіки, Юве, Лаціо та Роми, а "дияволи" пройшли Наполі, били Лаціо та розділили очки з Ромою (ще одним півфіналістом єврокубків).

Інтер трішечки переконливіший в плані кадрового потенціалу. Суперзірками в складі "нерадзуррі" можна назвати Бареллу, Лаутаро, Лукаку, Дюмфріса, Госенса й голкіпера Онана, плюс є Чалханоглу та Мхітарян. Мілан парирує Леау, Ернандесом, Жиру, воротарем Меньяном, плюс вражають Томорі, Беннасер і Калабрія.

Різниця здається не такою вже й великою, однак це не зовсім так. Без Тео й Леау "россонері" втратять ледь не 70% своєї сили. Інтер же часто дозволяє собі грати навіть без Лаутаро та Лукаку, адже лавка запасних широка й потужна. Саме в цьому криється перевага команди Сімоне Індзагі.

Ігрова філософія колективів цілком відповідає кадровому наповненню. Інтер здебільшого намагається домінувати – "змії" доволі рідко віддають ініціативу. І якщо вже це трапляється, то значить так треба з тактичних міркувань.

Наприклад, у поєдинку з Бенфікою міланці нівелювали пресинг португальців, якісно відпрацювавши позиційно, а вже по перерві "нерадзуррі" розривали "орлів" на контратаках.

Інтер дуже сильний в пресингу та у роботі на флангах, хоча в 2023 році підопічні Сімоне Індзагі додали і в атаках через центральну частину. Ключову ж роль відіграє вдаємодія з Лаутаро та Лукаку – ударний кулак "змій" поступається хіба що зв'язці Осімхена з Хвічею.

Мілан дійшов до півфіналу ЛЧ завдяки фантастичній адаптивності. Показовим був трьохсерійник з Наполі цієї весни. У матчі чемпіонату Леау й Діас якісно відкривались між лініями, центрхави видали колосальний об'єм роботи, а загальна концепція будувалась на відмові від високого пресингу – суперник тільки цього й чекав.

У першій зустрічі в ЛЧ неаполітанці врахували помилки й інтенсивно накривали Мілан на його третині, а крім того перекрили лінії передач на Леау й Діаса. Втім, досить швидко "россонері" підлаштувлаись, обходячи тиск через лонгболи й контратакуючи через зону Ді Лоренцо.

У Неаполі ж Стефано Піолі продемонстрував вміння паркуватись, прикривши Осімхена подвійною опікою та перебудувавшись на схему з п'ятьма захисниками по ходу зустрічі. Як наслідок, Мілан здобув три перемоги над найсильнішою командою Італії – з сумарним рахунком 6:1 і за відсутності моментів суперника з гри.

Втім, Інтер в цьому плані теж відзначився. "Нерадзуррі" першими у чемпіонаті знайшли ключик до пікового Наполі й першими відмовились від високого тиску.

Загалом, команду Сімоне Індзагі можна охарактеризувати, як тактично гнучкий колектив, здатний ловити кураж і розривати на шматки – саме так сталося з Міланом у зимовому дербі в Суперкубку (однак тоді "россонері" були в жахливій формі). Стефано Піолі, своєю чергою, зібрав бригаду висококваліфікованих трудяг, яким допомагають кілька митців.

Ключовим тріо в складі Мілана є Леау, Калабрія та Меньян. Перший не тільки здатний обігрувати весь фланг у стилі Мбаппе чи Мессі – він надзвичайно круто загострює гру своїми передачами. Почасти зовсім неочевидними.

Калабрія ж самотужки стримав Кварацхелію в обох чвертьфінальних поєдинках ЛЧ. І це не випадковість – Давіде є найкращим захисником Італії при обороні 1-в-1. Ефект його присутності посилюється прекрасною грою Меньяна у рамці воріт.

Не менш ефективним голкіпер є в роботі ногами. Що і говорити, коли в активі француза є навіть гольова передача. Втім, у Інтера тут теж все добре – Онана і на лінії крутий (достатньо подивитись його матч проти Порту), і в якості розпасовщика сильний.

Андре настільки заточений на активну роботу ногами, що покинув збірну на ЧС-2022 через вимогу тренера працювати виключно в ролі шот-стоппера.

Andre Onana is a fine, good Goalkeeper who is confident on the Ball on his feet, he is just like Ederson of Man city, good with passes and confident but he is not an Upgrade on Kepa or Mendy pic.twitter.com/1BsBQAXUTw