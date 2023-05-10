Милан заплатил Рафаэлу Леау 2 миллиона евро за право продлить с ним контракт на улучшенных условиях.

Левый вингер Милана Рафаэл Леау продлил контракт с "россонери", информирует инсайдер Николо Скира. Согласно источнику, чтобы склонить игрока к продлению соглашения, Милану пришлось выплатить ему 2 миллиона евро в виде бонуса.

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Новое соглашение португальца с Миланом рассчитано до лета 2028 года. Ради Рафаэла "россонери" нарушили клубную политику потолка зарплат и дали Леау оклад в размере 7 миллионов евро в год.

Напомним, что Хакан Чалханоглу и Франк Кессье в своё время покинули клуб, поскольку Милан отказывался платить им более 6 миллионов евро в год.

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