toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ АТЛЕТІКО - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мілан випустив спеціальну форму до 120-річчя клубу

14:13 439 Читать на русском
Мілан випустив спеціальну форму до 120-річчя клубу
Мілан / ФК Мілан

Колишня команда нашого Андрія Шевченка готується до святкування величної дати.

Італійський Мілан, на честь 120-річчя клубу, презентував нову екіпіровку, виконану у традиційному червоно-чорному кольорі. Логотип клубу, титульний і технічний спонсори нанесені на форму золотими фарбами. Під емблемою клубу знаходиться число 120, що символізує вік команди.

Повернення до класики – в мережі обговорюють форму Ювентуса на сезон 2020/21

На звороті футболки можна побачити роки існування клубу "1899-2019". Окрім того, на задній частині форми нанесено цитату засновника клубу Герберта Кілліна: "Ми будемо командою дияволів. Наші кольори будуть червоними, як вогонь, і чорними, як страх, який ми будемо викликати у наших супротивників".

Команда може вийти на поле у новій ювілейній формі вже 15 грудня у домашньому матчі Серії А проти Сассуоло.

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу

Here’s to 120 years of @acmilan ️

Допис, поширений PUMA Football (@pumafootball)

blog_ava
"Помри, Грізманне!" – вболівальники Атлетіко влаштували пекло своїй колишній зірці
07:30
4951
Теги
Італія Мілан Мілан Серія А
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
38
хв
Майнц
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук