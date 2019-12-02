Мілан випустив спеціальну форму до 120-річчя клубу

Колишня команда нашого Андрія Шевченка готується до святкування величної дати.

Італійський Мілан, на честь 120-річчя клубу, презентував нову екіпіровку, виконану у традиційному червоно-чорному кольорі. Логотип клубу, титульний і технічний спонсори нанесені на форму золотими фарбами. Під емблемою клубу знаходиться число 120, що символізує вік команди.

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На звороті футболки можна побачити роки існування клубу "1899-2019". Окрім того, на задній частині форми нанесено цитату засновника клубу Герберта Кілліна: "Ми будемо командою дияволів. Наші кольори будуть червоними, як вогонь, і чорними, як страх, який ми будемо викликати у наших супротивників".

Команда може вийти на поле у новій ювілейній формі вже 15 грудня у домашньому матчі Серії А проти Сассуоло.

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