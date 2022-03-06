Наполі потужно розпочав. У господарів проходили комбінації, вдалося створити кілька моментів. А головне – неаполітанці чудово стримували атаки Мілана. Гості також старалися осмислено розігрувати, але футболісти Наполі читали всі задуми суперників і не давали навіть перевести гру на свою половину.

У середині першого тайму Мілан перехопив ініціативу. Дриблінг Леау, підключення Тео, стандарти – "россонері" знаходили способи відповісти. Однак реальної загрози воротам Оспіни не створювали, якщо не рахувати удар Мессіаса, коли судді зафіксували фол в атаці.

Мілан у цей відрізок завдав лише двох ударів – з 35 метрів приклалися Леау та Тоналі. Головним досягненням стали жовті картки для обох центрбеків Наполі. До кінця першого тайму жодна з команд не могла побудувати якісну атаку з завершенням, ніхто навіть не наблизився до гола.

А другий тайм розпочався бадьоро. Мілан забив швидкий гол – Жиру підправив удар Калабрії. Наполі відповів зусиллями Осімхена, але "россонері" створили ще низку гольових шансів. Беннасер, Леау і Томорі не забили і дали господарям шанс повернутися в матч.

Однак господарі не відігралися. Найближчими до гола були Осімхен і Лосано, але Мілан не просідав і заслужено втримав переможний рахунок. "Россонері" набрали 60 очок і вийшли на перше місце Серії А. Наполі йде третім з 57 балами. Між ними Інтер – 58 пунктів.

Манчестер Сіті легко виграв дербі – Пеп поставив МЮ на коліна, топ-матч АПЛ в синьо-жовтих кольорах для України