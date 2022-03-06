"Россонери" на выезде победили Наполи (1:0) в 28 туре Серии А. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Наполи мощно начал. У хозяев проходили комбинации, удалось создать несколько моментов. А главное – неаполитанцы отлично сдерживали атаки Милана. Гости тоже старались осмысленно разыгрывать, но футболисты Наполи читали все замыслы соперников и не давали даже перевести игру на свою половину.

В середине первого тайма Милан перехватил инициативу. Дриблинг Леау, подключения Тео, стандарты – "россонери" находили способы ответить. Однако реальную угрозу воротам Оспины не создавали, если не считать удар Мессиаса, когда судьи зафиксировали фол в атаке.

Милан в этот отрезок нанес только два удара – с 35 метров приложились Леау и Тонали. Главным достижением стали желтые карточки для обоих центрбеков Наполи. До конца первого тайма ни одна из команд не могла построить качественную атаку с завершением, никто даже не приблизился к голу.

А второй тайм начался бодро. Милан забил быстрый гол – Жиру подправил удар Калабрии. Наполи ответил усилиями Осимхена, но "россонери" создали еще ряд голевых шансов. Беннасер, Леау и Томори не забили и дали хозяевам шанс вернуться в матч.

Однако хозяева не отыгрались. Ближе всего к голу были Осимхен и Лосано, но Милан не проседал и заслуженно удержал победный счет. "Россонери" набрали 60 очков и вышли на первое место Серии А. Наполи идет третьим с 57 баллами. Между ними Интер – 58 пунктов.

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