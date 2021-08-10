Айнтрахт орендував Хауге у Мілана на сезон з правом подальшого викупу, інформує офіційний сайт німецького клубу. Інсайдери додають, що викуп є обов'язковим, а сума трансферу складе 12 мільйонів євро.

Хауге перейшов у Мілан з Буде-Глімт на початку минулого сезону. Другу половину чемпіонату норвежець провів у запасі "россонері". Мілан в останні роки часто віддає своїх форвардів у Бундеслігу. Кшиштоф Пйонтек і Андре Сілва в Німеччині повернулися на хороший рівень.

Саме Сілву й замінить Хауге у Франкфурті. Андре після прекрасного сезону пішов на підвищення в РБ Лейпциг. Хауге – 21 рік, він здатен зіграти на будь-якій позиції в атаці.

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