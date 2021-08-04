Кожен українский вболівальник пам'ятає хвилюючий момент, коли Андрій Шевченко ударом з пенальті переграв Джанлуїджі Буффона та приніс Мілану перемогу у Лізі чемпіонів. Шлях россонері до перемоги був нелегким: підопічним Карло Анчелотті довелося долати багато іменитих суперників.

Лігу чемпіонів сезону 2002/2003 можна назвати історичною, адже це останній розіграш, коли команди грали у двох групових етапах. Шлях до стадії плей-офф був довгим та тернистим, тому пробитися на фінішну пряму могли лише найсильніші.

Перший груповий етап ЛЧ 2002/2003 (Мілан, Баварія, Депортіво, Ланс)

Уже на першому етапі команда Карло Анчелотті мусила долати труднощі. Якщо Ланс був доволі прохідним суперником, то Баварія та Депортіво були міцними горішками з вищого футбольного ешелону. На щастя, перший матч був саме з французами, і перемога над ними мала дати заряд впевненості. Завдяки дублю Індзагі россонері вдома завоювали перші три очки, а через декілька днів той же Піппо після голу Зеєдорфа оформив хет-трик у ворота Депортіво – перемога 4:0 на виїзді у грізних іспанців.

Поєдинку з Баварією чекали всі – битва таких титанів є вершиною футбольних баталій. Знову кураж спіймав Індзагі: спочатку Піппо відкрив рахунок, а наприкінці матчу вирвав своїй команді надважливу перемогу. На Сан-Сіро команди знову розійшлися з рахунком 2:1 на користь Мілана – переможний гол знову на свій рахунок записав Індзагі.

На виїзді у Франції нарешті рахунок голам у Лізі чемпіонів відкрив Шевченко, але французи несподівано шокували футбольний світ та вирвали перемогу. 12 очок гарантували Мілану вихід в наступний етап, тому трагедією не стала і поразка Депортіво у домашніх стінах з рахунком 1:2. Россонері вже накопичували сили на наступний ривок у групі смерті.

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Другий груповий етап ЛЧ 2002/2003 (Мілан, Реал, Борусія Дортмунд, Локомотив Москва)

Наступний етап змусив Мілан пережити дежа-вю: два топові суперники та темна конячка, розібратися з якою – те ще завдання. Легкої прогулянки на цьому етапі очікувати не доводилось.

У першому матчі другого групового етапу Мілан святкував перемогу над мадридським Реалом завдяки голу Андрія Шевченка. Поїздка в Дортмунд теж була вдалою завдяки Індзагі – ще одна мінімальна перемога і 3 очки у скарбничку. З Локомотивом вдома довелося помучитися, але Томассон таки розмочив рахунок на табло. У Москві Рівалдо з пенальті здобув Мілану ще одну мінімальну перемогу.

Знову підопічні Карло Анчелотті з активом у 12 очок гарантують собі вихід у наступний етап та зазнають поразки у двох останніх групових матчах – 1:2 від Реала та 0:1 в матчі з Борусією. Завдання виконане – Мілан проходить у чвертьфінал турніру.

Мілан – Аякс, 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2002/2003

Амстердамський гранд був доволі нелегким суперником. У його складі феєрили молоді Рафа Ван дер Ваарт, Веслі Снейдер та Златан Ібрагімовіч, а вів команду за собою ветеран Ярі Літманен. Клас гравців Мілана був вищий, але це треба було довести на футбольному полі.

Поєдинок в Нідерландах завершився нульовою нічиєю, що давало Аяксу перевагу у разі забитого голу в гостях. На Сан-Сіро Мілан влаштовувала лише перемога, а матч подарував шанувальникам футболу справжню драму.

У першому таймі Індзагі вивів Мілан вперед, але досвідчений Літманен відновив статус-кво. Утім, святкував Аякс не довго – через дві хвилини Шевченко залишив автограф у воротах суперника. Через деякий час Пінар змусив фанатів Мілана діставати валідол – 2:2. Час на табло майже вичерпаний, і здається, що історія россонері у цьому розіграші Ліги чемпіонів завершилася. Але на 90-й хвилині Індзагі перекидає голкіпера, а Томассон перед лінією воріт добиває м'яч у ворота Аякса та продовжує казку. Болюче розчарування Кумана та його команди стало однією з найбільш яскравих сторінок в історії Мілана.

Мілан – Інтер, півфінал Ліги чемпіонів 2002/2003

Міланське дербі – це завжди битва, а особливо запеклою вона була за крок до омріяного кубка Ліги чемпіонів. Легендарний Сан-Сіро став свідком двох видовищних матчів між одвічними ворогами.

Мілану пощастило з жеребом – перший матч був "домашнім". Нульова нічия дозволила покладати надії на правило голу в гостях. Так і сталося – у матчі-відповіді Шевченко записав своє ім'я на табло, а Інтер не спромігся на більше, аніж зрівняти рахунок зусиллями Мартінса. Мілан без перемоги проходить у фінал, де його чекає Ювентус.

Мілан – Ювентус, фінал Ліги чемпіонів 2002/2003

Мілан впродовж усього турніру оберігала фортуна, не став винятком і фінал – лідер туринців Павел Недвед отримав жовту картку у півфінальному матчі проти Реала та через перебір не зміг взяти участь у матчі, про який мріяв все життя. Хто знає, як би склалася б матч, якби на полі був нестримний чех.

У Манчестері команди діяли дуже обережно, але нагоди забити були в обох колективів. Спочатку Індзагі з лінії воротарського майданчика класно пробив у падінні головою, але Буффон показав неймовірну реакцію та врятував команду. У складі туринців найближчим до гола був Антоніо Конте, але россонері підстрахувала перекладина. Справа дійшла до серії пенальті.

Уже перший удар став для Юве невдалим – Діда відбив удар Трезеге. Сержіньо класним ударом в дев'ятку переграв Буффона. У другому колі рахунок вирівнявся: Бірінделлі забив, а Зеєдорф не переграв Буффона. Потім Діда відбив удар Салаєти, а Буффон ногами зреагував на постріл Каладзе. Одразу за цим Діда повторив подвиг колеги по воротах та ногами відбив удар Монтеро. Напрям удару Нести Буффон вгадав, але не встиг за польотом м'яча.

5-й удар, кульмінація. Дель П'єро впевнено розводить м'яч та Діда по кутах, але в Мілана перед останнім ударом перевага. До м'яча з центра поля прямує Андрій Шевченко. Гол – і його заповітна мрія здійсниться. В голові форварда лунає: "Не змінюй своє рішення, не змінюй своє рішення".

Шевченко встановлює м'яч та відходить для розбігу. Він майже не дивиться не ворота, а спостерігає за арбітром – через шум на трибунах свистка просто не чути. Крістіан Шраєр дає сигнал. Шевченко починає бігти. За секунду до удару Буффон робить невеликий крок вперед та стрибає у правий від себе кут – протилежний до того, куди Шевченко посилає м'яч. Олд Траффорд, Мілан та вся Україна вибухають переможним криком: Шевченко приніс Мілану перемогу у Лізі чемпіонів!