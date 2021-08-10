Айнтрахт арендовал Хауге у Милана на сезон с правом последующего выкупа, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Инсайдеры добавляют, что выкуп является обязательным, а сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

Хауге перешел в Милан из Будё-Глимт в начале прошлого сезона. Вторую половину чемпионата норвежец провел в запасе "россонери". Милан в последние годы часто отдает своих форвардов в Бундеслигу. Кшиштоф Пйонтек и Андре Силва в Германии вернулись на хороший уровень.

Именно Силву и заменит Хауге во Франкфурте. Андре после прекрасного сезона пошел на повышение в РБ Лейпциг. Хауге – 21 год, он способен сыграть на любой позиции в атаке.

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