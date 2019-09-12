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Інтер та Мілан витратять більш ніж півмільярда євро на будівництво нового стадіону

09:27 276 Читать на русском
Інтер та Мілан витратять більш ніж півмільярда євро на будівництво нового стадіону
Сан-Сіро / Sky Sport Italia

Італійські гранди планують збудувати нову арену замість легендарного Сан-Сіро (інша назва – Джузеппе Меацца). Втім, це влетить Мілану та Інтеру в серйозну копієчку.

Мілан та Інтер продовжать ділити домашню арену і в майбутньому. Побудова нового стадіону обійдеться обидвом клубам у близько 605 млн євро, а ще приблизно 45 млн вартуватиме знесення нинішнього стадіону, повідомляє Corriere della Sera.

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Оновлений Сан-Сіро (Джузеппе Меацца) вміщуватиме близько 60 тисяч глядачів, але розглядається і варіант з 55-ма тисячами вболівальників. Позаяк як Мілан, так і Інтер продовжать виступи на стадіоні, то клуби планують встановити систему зміни кольорів на трибунах (чорно-сині на матчах Інтера та червоно-чорні на поєдинках Мілана).

Особлива увага приділятиметься преміум-місцям. Зазначається, що корпоративні квитки продаватимуться за ціною від 10,3 тисяч євро до 12,5 тисяч на більш значущі поєдинки.

Також поблизу стадіону планується зведення офісних та торгових приміщень, спортивні майданчики та готель. Очікується, що остаточний проект представлять вже 23 вересня.

Легендарний Сан-Сіро було збудовано в 1925 році. За цей час арена неодноразово приймала важливі матчі чемпіонатів світу та фінальні поєдинки єврокубків. Зокрема, у Мілані пройшли фінали ЛЧ Баварія – Валенсія та Реал – Атлетіко.

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Теги
Італія Сан-Сіро футбольні стадіони Джузеппе Меацца Інтер Інтер Мілан Мілан
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