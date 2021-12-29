Мілан вже контактував із представниками Барселони щодо підписання Рікарда Пуча, повідомляє Sky Sport Italia.

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Керівництво "россонері" має намір орендувати 21-річного хавбека вже під час зимового трансферного вікна. Барса також не проти позбутись Рікарда, наставник каталонців Рональд Куман публічно сказав, що не розраховує на вихованця "блаугранас".

Раніше видання El Pais переконувало, що Пуч "зливав" інформацію з роздягальні Барси у ЗМІ, чим 21-річний гравець розгнівав тренера каталонців.

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