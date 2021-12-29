Хавбек Барсы Рикард Пуч имеет высокие шансы перебраться в Серию А.

Милан уже контактировал с представителями Барселоны о подписании Рикарда Пуча, сообщает Sky Sport Italia.

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Руководство "россонери" намерено арендовать 21-летнего хавбека уже во время зимнего трансферного окна. Барса также не против избавиться от Рикарда, наставник каталонцев Рональд Куман публично сказал, что не рассчитывает на воспитанника "блаугранас".

Ранее издание El Pais убеждало, что Пуч "сливал" информацию из раздевалки Барсы в СМИ, чем 21-летний игрок разгневал тренера каталонцев.

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