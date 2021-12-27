Півзахисник іспанської Барселони Рікард Пуч близький до від'їзду з Камп Ноу в зимове трансферне вікно.

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"Містяни" готові зробити пропозицію про перехід Пуча в січні. Каталонці не чинитимуть перепон, оскільки 21-річний вихованець "блаугранас" не входить до планів тренерського штабу Рональда Кумана. Раніше нідерландський фахівець при гравцях основного складу жорстко звинуватив його у розповсюдженні інформації з розташування команди.

Проте, фаворитом у боротьбі за Пуча є севільський Бетіс. Команда Мануеля Пеллегріні готова взяти перлину Ла Масії в оренду. Це цілком влаштовує менеджмент Барселони, який хотів би уникнути продажу виконавця.

У нинішньому сезоні Рікард Пуч провів лише 66 хвилин у складі першої команди каталонців.

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