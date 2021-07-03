Пріоритетом "россонері" стала атакувальна ланка. Зокрема йдеться про хавбека Аякса Душана Тадіча та форварда Байєра Патріка Шика.

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Серб не проти спробувати свої сили і чемпіонаті Італії, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо. У минулому сезоні Тадіч провів 34 матчі, відзначився 14 голами та 17 асистами. Проблемою може стати ціна Аякса на 32-річного хавбека.

Про інтерес до Шика повідомляє Tuttomercatoweb. Чех став справжнім відкриттям Євро-2020, на якому вже відзначився 4 голами. У цьому випадку Мілану точно слід готуватися до чималих витрат, оскільки Байєр оцінює нападника у 40 млн євро.

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