Хорват виграв у "россонері" суд на суму 5,37 млн євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Бобану вдалося довести, що його звільнення у березні цього року було незаконним, і Мілан не мав права розривати контракт в односторонньому порядку. Клуб з таким вердиктом не погодився, тому готуватиме апеляцію. Боси "россонері" упродовж наступних тижнів повинні оформити власну аргументацію, щоб мати більше шансів на успіх під час повторного слухання.

Нагадаємо, що Звонімір Бобан захищав кольори Мілана в 1991-2001 рр., а минулоріч повернувся на Сан-Сіро в рамках перебудови клубного менеджменту. Хорват публічно поскаржився, що клуб не врахував його думку під час таємних переговорів з Ральфом Рангніком. Німець на Сан-Сіро так і не з'явився, а команду успішно тренує Стефано Піолі, якого приводив саме Бобан.

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