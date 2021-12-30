Хорват выиграл у "россонери" суд на сумму 5,37 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Бобану удалось доказать, что его увольнение в марте этого года было незаконным, и Милан не имел права расторгать контракт в одностороннем порядке. Клуб с таким вердиктом не согласился, потому готовит апелляцию. Боссы "россонери" в течение следующих недель должны оформить собственную аргументацию, чтобы иметь больше шансов на успех при повторном слушании.

Напомним, что Бобан защищал цвета Милана в 1991-2001 гг., а в прошлом году вернулся на Сан-Сиро в рамках перестройки клубного менеджмента. Хорват публично пожаловался, что клуб не учел его мнение во время тайных переговоров с Ральфом Рангником. Немец на Сан-Сиро так и не появился, а команду успешно тренирует Стефано Пиоли, который приводил именно Бобан.

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