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Мілан приєднався до боротьби за Боатенга

12 січня 23:07 197 Читать на русском
Мілан приєднався до боротьби за Боатенга
Жером Боатенг / Sport Bild

Захисник Баварії Жером Боатенг продовжує цікавити європейські топ-клуби.

Мілан зацікавлений у підписанні Жерома Боатенга, інформує Sky Germany.

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Зазначається, що "россонері" готові підписати німецького центрбека попри домовленість щодо оренди Сімона К'яера. Раніше повідомлялось, що основним претендентом на Боатенга є лондонський Арсенал.

Додамо, що у нинішньому сезоні Жером Боатенг втратив місце в основі Баварії та провів лише 9 матчів у Бундеслізі.

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Теги
Трансфери Мілана Жером Боатенг Жером Боатенг Баварія Баварія Арсенал Арсенал Мілан Мілан Італія
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