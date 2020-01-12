Мілан приєднався до боротьби за Боатенга

Захисник Баварії Жером Боатенг продовжує цікавити європейські топ-клуби.

Мілан зацікавлений у підписанні Жерома Боатенга, інформує Sky Germany.

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Зазначається, що "россонері" готові підписати німецького центрбека попри домовленість щодо оренди Сімона К'яера. Раніше повідомлялось, що основним претендентом на Боатенга є лондонський Арсенал.

Додамо, що у нинішньому сезоні Жером Боатенг втратив місце в основі Баварії та провів лише 9 матчів у Бундеслізі.

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