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Баварія визначилася з ціною Боатенга – його чекає Лондон

10:30 283 Читать на русском
Баварія визначилася з ціною Боатенга – його чекає Лондон
Жером Боатенг / AFP

Керівництво мюнхенської Баварії готове відпустити чемпіона світу-2014 Жерома Боатенга за скромну винагороду.

Мюнхенці готові відпустити досвідченого центрбека всього за 5 млн євро, повідомляє Bleacher Report.

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Це хороша новина для Боатенга, який прагне покинути Альянц-Арену вже в січні. На німця полюють чимало європейських клубів, а головними претендентами на його підписання є Арсенал і Тоттенхем. Оборонець має досвід виступів в АПЛ – у сезоні 2010/11 він грав за Ман Сіті.

У нинішньому сезоні Жером Боатенг втратив місце в основі Баварії та провів лише 9 матчів у Бундеслізі.

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