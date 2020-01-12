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Милан присоединился к борьбе за Боатенга

12 января 23:10 135 Читати українською
Милан присоединился к борьбе за Боатенга
Жером Боатенг / Sport Bild

Защитник Баварии Жером Боатенг продолжает интересовать европейские топ-клубы.

Милан заинтересован в подписании Жерома Боатенга, информирует Sky Germany.

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Отмечается, что "россонери" готовы подписать немецкого центрбэка несмотря на договоренность об аренде Симона Кьяера. Ранее сообщалось, что основным претендентом на Боатенга является лондонский Арсенал.

Добавим, что в нынешнем сезоне Боатенг потерял место в основе Баварии и провел лишь 9 матчей в Бундеслиге.

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Теги
Италия Бавария Бавария Арсенал Арсенал Милан Милан Трансферы Милана Жером Боатенг Жером Боатенг
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