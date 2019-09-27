Пйонтек процитував Шевченка після поразки від Торіно

Форвард Мілана Кшиштоф Пйонтек після чергового програшу свого клубу у Серії А підбадьорив себе, команду і вболівальників словами екс-гравця італійського клубу Андрія Шевченка.

Нападник збірної Польщі та італійського Мілана Кшиштоф Пйонтек оригінально відреагував на поразку своєї команди від Торіно (1:2) в останньому турі італійської першості. Форвард у соціальній мережі Instagram процитував слова наставника збірної України Андрія Шевченка.

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"Погані моменти – частина футболу", – казав Андрій Шевченко. "Сприятливі періоди приходять і йдуть" – він має рацію. Зараз ми повинні повірити в себе. Вище голову і Forza Milan", – написав Пйонтек на власній сторінці в Instagram.

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