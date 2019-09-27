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Пйонтек процитував Шевченка після поразки від Торіно

19:00 645 Читать на русском
Пйонтек процитував Шевченка після поразки від Торіно
Кшиштоф Пйонтек / ФК Мілан

Форвард Мілана Кшиштоф Пйонтек після чергового програшу свого клубу у Серії А підбадьорив себе, команду і вболівальників словами екс-гравця італійського клубу Андрія Шевченка.

72’ Андреа Белотті
76’ Андреа Белотті
 
Кшиштоф Пйонтек 17’
Пепе Рейна 72’
17’ Кшиштоф Пйонтек
72’ Пепе Рейна
72’ Андреа Белотті
76’ Андреа Белотті

Нападник збірної Польщі та італійського Мілана Кшиштоф Пйонтек оригінально відреагував на поразку своєї команди від Торіно (1:2) в останньому турі італійської першості. Форвард у соціальній мережі Instagram процитував слова наставника збірної України Андрія Шевченка.

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"Погані моменти – частина футболу", – казав Андрій Шевченко. "Сприятливі періоди приходять і йдуть" – він має рацію. Зараз ми повинні повірити в себе. Вище голову і Forza Milan", – написав Пйонтек на власній сторінці в Instagram.

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Теги
Мілан Мілан Італія Андрій Шевченко Андрій Шевченко Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Торіно - Мілан
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