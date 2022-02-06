Український півзахисник отримав пряму червону через 9 хвилин після першого виходу у футболці жирондинців.

Супряга неочікувано швидко дебютував за Сампдорію – довелося міняти конкурента, але щастя було недовгим

Ігнатенко розпочав матч проти Реймса у запасі, а на поле вийшов за рахунку 0:4. Незабаром становище Бордо стало ще гіршим. Арбітр Антоні Готьє вигнав новачка жирондинців за підкат проти Максіма Бузі. Рішення судді виглядає сумнівним – Ігнатенко підгинав ноги і ледь торкнувся гравця Реймса, який картинно почав зображати муки.

Нагадаємо, Данило перейшов у Бордо на правах оренди з Шахтаря, підписавши з французами угоду до кінця сезону з опцією викупу.

Лемпард дебютував у Евертоні з розгрому в Кубку Англії – помилка Миколенка у першій грі на Гудісоні призвела до гола