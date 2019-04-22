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Мілан планує викупити Бакайоко

14:14 134 Читать на русском
Мілан планує викупити Бакайоко
Тьємуе Бакайоко / ФК Мілан

Півзахисник Челсі Тьємуе Бакайоко, який виступає у Мілані на правах оренди, може залишитись в Італії.

Мілан має намір підписати контракт з Бакайоко на постійній основі цього літа, повідомляє Tuttomercatoweb.

Мілан визначився, за якої умови викупить Бакайоко у Челсі

Повідомляється, що Челсі хоче отримати за 24-річного хавбека 35 млн євро, однак італійський клуб не готовий платити такі гроші.

У поточному сезоні Серії А Бакайоко провів у складі Мілана 37 матчів у всіх турнірах, і відзначився 1 голом і 1 асистом.

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Теги
Італія
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