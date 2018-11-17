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Мілан визначився, за якої умови викупить Бакойоко у Челсі

18 листопада 06:02 3 Читать на русском
Мілан визначився, за якої умови викупить Бакойоко у Челсі
Тьємуе Бакайоко / фото із соцмереж

Французький півзахисник Тьємуе Бакайоко все ще має шанси стати повноцінним гравцем Мілана.

Мілан орендував Бакойоко у лондонського Челсі з правом викупу за 35 млн євро. Однак італійці не збираються активувати цей пункт угоди.

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Водночас, "россонері" готові залишити Бакайоко у своєму складі, якщо "аристократи" погодяться відпустити свого виконавця за 15-20 млн, повідомляє Tuttosport.

В нинішньому сезоні Бакайоко провів 12 матчів за Мілан, однак стабільно отримувати ігрову практику почав лише після епідемії травм в італійському клубі.

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